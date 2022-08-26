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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕДПРИЯТИЯ «АМКОДОР-ОНЕГО» И «КАРЕЛИЯ ПАЛП» ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
09:09 29.08.2022
ООО «Амкодор-Онего» и ООО «Карелия Палп» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Регионального форума «Вперед, Карелия!», который 26 августа 2022 года прошел в Петрозаводске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга», соглашение предполагает участие специалистов обеих компаний в разработке, испытании и внедрении новых видов машин и оборудования для ведения лесопромышленных работ путем использования техники «АМКОДОР» на подведомственных территориях «Карелии Палп».
«Благодаря нашей совместной работе, мы окажем весомый вклад в развитие лесопромышленного комплекса и в реализацию программы импортозамещения в стране», - подчеркнул заместитель генерального директора по коммерческим вопросам «Амкодор-Онего» Сергей Горбатенко.
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