ООО «Амкодор-Онего» и ООО «Карелия Палп» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Регионального форума «Вперед, Карелия!», который 26 августа 2022 года прошел в Петрозаводске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга», соглашение предполагает участие специалистов обеих компаний в разработке, испытании и внедрении новых видов машин и оборудования для ведения лесопромышленных работ путем использования техники «АМКОДОР» на подведомственных территориях «Карелии Палп».

«Благодаря нашей совместной работе, мы окажем весомый вклад в развитие лесопромышленного комплекса и в реализацию программы импортозамещения в стране», - подчеркнул заместитель генерального директора по коммерческим вопросам «Амкодор-Онего» Сергей Горбатенко.