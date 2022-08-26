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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РФ ЗАРЕЗЕРВИРУЕТ ДЛЯ БЕЛАРУСИ 0,5 МЛН Т ЗЕРНА "НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ"
16:06 26.08.2022
Лукашенко попросил Путина зарезервировать для Беларуси 0,5 млн тонн зерна.
Он пояснил, что попросил Путина сделать этот резерв "на всякий случай", ведь Беларусь в нынешнем году соберет и свой хороший урожай зерна.
"На всякий случай 500 тыс. тонн зерна отложи. Говорит, да ты не волнуйся: миллион продадим, и по сходным ценам", - рассказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
По его словам, дополнительные корма потребуются для развития животноводства и птицеводства.
"В свою очередь у Беларуси будет возможность дополнительно при необходимости нарастить поставки молочной и мясной продукции на российский рынок", - добавил он.
Лукашенко заверил, что Беларусь в полной мере обеспечивает свою продовольственную безопасность и в текущем году более $7 млрд получит за счет экспорта продукции АПК.
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