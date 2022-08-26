Лукашенко попросил Путина зарезервировать для Беларуси 0,5 млн тонн зерна.

Он пояснил, что попросил Путина сделать этот резерв "на всякий случай", ведь Беларусь в нынешнем году соберет и свой хороший урожай зерна.

"На всякий случай 500 тыс. тонн зерна отложи. Говорит, да ты не волнуйся: миллион продадим, и по сходным ценам", - рассказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, дополнительные корма потребуются для развития животноводства и птицеводства.

"В свою очередь у Беларуси будет возможность дополнительно при необходимости нарастить поставки молочной и мясной продукции на российский рынок", - добавил он.

Лукашенко заверил, что Беларусь в полной мере обеспечивает свою продовольственную безопасность и в текущем году более $7 млрд получит за счет экспорта продукции АПК.