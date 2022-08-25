Беларусь и Россия провели все необходимые операции по переводу основных платежей между двумя странами в российские рубли. Об этом сообщил 25 августа премьер-министр Беларуси Роман Головченко на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

«Это существенно облегчило проведение расчетов. Убежден, что в ближайшее время увидим эффект от мероприятий, которые мы проводили и в прошлом году, и в этом», - сказал Головченко.

Он также отметил, что результатом общих усилий Беларуси и России по переориентации поставок с рынков недружественных стран стал рост взаимного товарооборота по итогам полугодия на 12,2%.

«Уверен, что это не предел», - сказал Головченко, которого цитирует Telegram-канал правительства.