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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ПРОВЕЛИ НЕОБХОДИМЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО ПЕРЕВОДУ ОСНОВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В РОССИЙСКИЕ РУБЛИ
09:08 26.08.2022
Беларусь и Россия провели все необходимые операции по переводу основных платежей между двумя странами в российские рубли. Об этом сообщил 25 августа премьер-министр Беларуси Роман Головченко на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
«Это существенно облегчило проведение расчетов. Убежден, что в ближайшее время увидим эффект от мероприятий, которые мы проводили и в прошлом году, и в этом», - сказал Головченко.
Он также отметил, что результатом общих усилий Беларуси и России по переориентации поставок с рынков недружественных стран стал рост взаимного товарооборота по итогам полугодия на 12,2%.
«Уверен, что это не предел», - сказал Головченко, которого цитирует Telegram-канал правительства.
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