Беларусь и Узбекистан подпишут дорожную карту по увеличению взаимной торговли. Такая договоренность достигнута по итогам встречи 24 августа 2022 года заместителя премьер-министра - министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшида Ходжаева с заместителем премьер-министра Беларуси Леонидом Зайцем.

Как сообщает Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана, с начала текущего года за счет увеличения взаимных поставок продовольственных товаров, цветных металлов, текстильных изделий, химической продукции, нефтепродуктов, древесины и черных металлов, показатели товарооборота выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 250 млн долларов.

«В целях дальнейшего расширения номенклатуры и увеличения объемов взаимной торговли стороны договорились подписать совместную «Дорожную карту» и согласовали принятие соответствующих мер по созданию на территории двух стран торговых домов с организацией в них постоянно действующих «шоу-румов», торгово-логистических центров на территориях двух стран», - говорится в сообщении.

Во время встречи обсуждены перспективы расширения промышленной кооперации. Выражена заинтересованность и готовность оказать всяческое содействие белорусским компаниям в вопросах реализации проектов по запуску фармацевтических производств, локализации производства белорусских тракторов, а также коммерческой, дорожно-строительной и сельхозтехники в Узбекистане.

Стороны уделили отдельное внимание вопросам организации совместных фермерских хозяйств для экспорта готовой сельхозпродукции на рынки третьих стран, а также налаживании прямых поставок узбекской плодоовощной продукции на рынок Беларуси на основе имеющихся ресурсов и возможностей проекта «Агроэкспресс».

По итогам переговоров были определены дальнейшие шаги по углублению партнерства и практической реализации достигнутых договоренностей.