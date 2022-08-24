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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОГРУЗЧИКИ «АМКОДОР» ПОСТУПИЛИ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ДОРОЖНЫХ СЛУЖБ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
12:21 25.08.2022
Руководители крупнейшего дорожного предприятия Санкт‑Петербурга «Центр» 24 августа 2022 года получили ключи от 16 универсальных погрузчиков АМКОДОР 342C4.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга», погрузчик универсальный АМКОДОР 342С4 – многофункциональная машина среднего класса, оснащенная гидравлическим быстросменным устройством, позволяющим использовать гамму сменного рабочего оборудования для выполнения широкого спектра работ в различных отраслях экономики.
В отличии от старших поколений, изменилась эргономика – стало удобнее кресло, а рычаги управления заменили на джойстики. В комплект входит mp3-магнитола и дополнительная печка.
На следующей неделе в рамках той же поставки в Петербург прибудут еще 20 погрузчиков «АМКОДОР».
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