Руководители крупнейшего дорожного предприятия Санкт‑Петербурга «Центр» 24 августа 2022 года получили ключи от 16 универсальных погрузчиков АМКОДОР 342C4.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга», погрузчик универсальный АМКОДОР 342С4 – многофункциональная машина среднего класса, оснащенная гидравлическим быстросменным устройством, позволяющим использовать гамму сменного рабочего оборудования для выполнения широкого спектра работ в различных отраслях экономики.

В отличии от старших поколений, изменилась эргономика – стало удобнее кресло, а рычаги управления заменили на джойстики. В комплект входит mp3-магнитола и дополнительная печка.

На следующей неделе в рамках той же поставки в Петербург прибудут еще 20 погрузчиков «АМКОДОР».