Делегация Беларусбанка приняла участие в XVIII заседании Совета Межбанковского объединения Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое состоялось 23 августа в Ташкенте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, в рамках мероприятия участники обменялись мнениями по актуальным вопросам и обозначили ключевые направления совместных действий.

Глава делегации Беларусбанка, первый заместитель председателя правления Александр Поливко в ходе выступления отметил однозначную поддержку банком всех инициатив объединения и готовность содействия их реализации.

Так, Беларусбанком сформирована необходимая инфраструктура для проведения международных расчетов в основных региональных валютах, преимущества которой уже успели оценить клиенты банка – доля китайского юаня в расчетах с начала года выросла более чем в 3 раза.

В целом, в качестве наиболее важных участниками выделены направления развития сотрудничества в национальных валютах, наращивания взаимной торговли и инвестиций, а также обширное внедрение в практику подходов “устойчивого развития”. Стороны поддержали необходимость продолжения и наращивания взаимного обмена опытом и обучения по различным направлениям банковской деятельности.

В ходе визита руководством Беларусбанка также проведены двухсторонние встречи с представителями финансовых учреждений Узбекистана, Индии и Монголии. В рамках переговоров обсуждались направления совместной работы, организация прямого взаимодействия между нашими странами и возможности банка по продвижению белорусского экспорта.

По итогам заседания подписан ряд документов, формирующих основу для дальнейшего расширения совместного взаимодействия банков Объединения по актуальным направлениям.