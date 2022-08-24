Генеральный директор компании J.EXPERT&AGROMINES International (Республика Буркина-Фасо) Амария Иссуфу Салия при поддержке дилерского центра – компании AFTRADE DMCC 24 августа 2022 года посетил ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, африканский регион заинтересован в увеличении урожайности своих основных культур и в усовершенствовании технологических процессов по обработке сельскохозяйственных земель.

Бобруйскагромаш предлагает поставку комплекса почвообрабатывающего и посевного оборудования (плугов, борон дисковых, сеялок), а также машин для транспортировки сельскохозяйственных грузов. В ближайшее время будет сформировано целевое коммерческое предложение под запросы компании из Республики Буркина-Фасо.

Интересен тот факт, что в Того (государство, граничащее с Буркина-Фасо на севере) уже функционирует сервисный центр по оказанию гарантийного сопровождения и обеспечению запасными частями техники производства холдинга «Бобруйскагромаш», поставляемой на рынок Западной Африки.