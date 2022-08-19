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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БОЛЕЕ 200 ТЫС. ИНОСТРАНЦЕВ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ БЕЛОРУССКИМ «БЕЗВИЗОМ»
12:45 22.08.2022
С начала действия безвизового порядка въезда в Беларусь прибыло 200 378 человек. Об этом сообщает Госпогранкомитет.
Согласно информации, с 15 апреля по "безвизу" в Беларусь проследовали 128 519 граждан Литвы, 15 736 неграждан и 51 445 граждан Латвии.
С 1 июля возможностью безвизового посещения воспользовались 4 678 граждан Польши.
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