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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ МОСКОВСКОГО ЦЕНТРА ВАО АЭС 22-26 АВГУСТА ПОСЕТЯТ БЕЛАЭС
11:25 22.08.2022
С 22 по 26 августа 2022 года эксперты Московского цента Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции проведут миссию технической поддержки по опыту эксплуатации АЭС.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «БелАЭС», на встрече эксперты ВАО АЭС МЦ смогут оценить текущее состояние Белорусской АЭС и поделиться своими наработками в области эксплуатации атомной электростанции.
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