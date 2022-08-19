С 22 по 26 августа 2022 года эксперты Московского цента Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции проведут миссию технической поддержки по опыту эксплуатации АЭС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «БелАЭС», на встрече эксперты ВАО АЭС МЦ смогут оценить текущее состояние Белорусской АЭС и поделиться своими наработками в области эксплуатации атомной электростанции.