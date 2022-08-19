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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОАО «КБ «ДИСПЛЕЙ» И РОССИЙСКОЕ АО «ИЗУМРУД» ПОДПИСАЛИ КОНТРАКТ О ПОСТАВКАХ
09:08 22.08.2022
ОАО «КБ «Дисплей» и АО «Изумруд» подписали контракт на поставку белорусской продукции. Документ подписан в рамках встречи председателя Госкомвоенпрома Беларуси Дмитрия Пантуса с председателем правительства Приморского края Алексеем Наздратенко на Международном военнотехническом форуме «Армия2022».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, в рамках форума также состоялись встречи и переговоры Дмитрия Пантуса с генеральным директором АО «Концерн «Калашников» Владимиром Лепиным, генеральным директором АО «НАСК» Алексеем Алешиным, руководством АО «Технодинамика», главами делегаций Китайской Народной Республики и ряда других стран.
Восьмой Международный военнотехнический форум проходил в городе Кубинка Московской области и завершил работу 21 августа.
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