ОАО «КБ «Дисплей» и АО «Изумруд» подписали контракт на поставку белорусской продукции. Документ подписан в рамках встречи председателя Госкомвоенпрома Беларуси Дмитрия Пантуса с председателем правительства Приморского края Алексеем Наздратенко на Международном военно­техническом форуме «Армия­2022».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, в рамках форума также состоялись встречи и переговоры Дмитрия Пантуса с генеральным директором АО «Концерн «Калашников» Владимиром Лепиным, генеральным директором АО «НАСК» Алексеем Алешиным, руководством АО «Технодинамика», главами делегаций Китайской Народной Республики и ряда других стран.

Восьмой Международный военно­технический форум проходил в городе Кубинка Московской области и завершил работу 21 августа.