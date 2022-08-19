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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НАН БЕЛАРУСИ И ЯПОНСКАЯ КОМПАНИЯ ОБСУДИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
17:48 19.08.2022
МИНСК, 19 августа /ЭКОПРЕСС/. Национальную академию наук Беларуси 17 августа 2022 г. посетил старший управляющий директор компании Tokyo Instruments Цунетаки Кавабэ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе академии, в ходе встречи с первым заместителем председателя президиума НАН Беларуси С. Чижиком обсуждены основные перспективные направления для сотрудничества в области лазерных технологий и намечены шаги для дальнейшего выполнения совместных работ.
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