МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

НАН БЕЛАРУСИ И ЯПОНСКАЯ КОМПАНИЯ ОБСУДИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

17:48 19.08.2022 МИНСК, 19 августа /ЭКОПРЕСС/. Национальную академию наук Беларуси 17 августа 2022 г. посетил старший управляющий директор компании Tokyo Instruments Цунетаки Кавабэ. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе академии, в ходе встречи с первым заместителем председателя президиума НАН Беларуси С. Чижиком обсуждены основные перспективные направления для сотрудничества в области лазерных технологий и намечены шаги для дальнейшего выполнения совместных работ.