Предприятия деревообрабатывающей и строительной отраслей Гомельской области вернулись с поездки из Азербайджана с портфелем заказов. Об этом сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально».

«Договорились о поставках продукции деревообработки, плитных и строительных материалов, - рассказала гендиректор Гомельского отделения БелТПП Марина Филонова. - Согласовали увеличение объемов и расширение ассортимента продукции по ранее заключенным контрактам».

Три лесохозяйственных предприятия, «КимаБел», «Гомельдрев», «Гомельстройматериалы» провели за четыре дня работы переговоры с более чем 20 азербайджанскими предприятиями, встретились с руководством Агентства поощрения экспорта и инвестиций AZPROMO и Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики, посетили профильные предприятия: Woodpecker Mebel Şirkəti, Saloglu mebel.

Временный поверенный в делах Беларуси в Азербайджане Владимир Чушев отметил важность сотрудничества с Азербайджаном и использования возможностей вхождения на рынки соседних стран через Азербайджан.