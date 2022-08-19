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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГОМЕЛЬСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ВЕРНУЛИСЬ ИЗ АЗЕРБАЙДЖАНА С ПОРТФЕЛЕМ ЗАКАЗОВ
16:41 19.08.2022
Предприятия деревообрабатывающей и строительной отраслей Гомельской области вернулись с поездки из Азербайджана с портфелем заказов. Об этом сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально».
«Договорились о поставках продукции деревообработки, плитных и строительных материалов, - рассказала гендиректор Гомельского отделения БелТПП Марина Филонова. - Согласовали увеличение объемов и расширение ассортимента продукции по ранее заключенным контрактам».
Три лесохозяйственных предприятия, «КимаБел», «Гомельдрев», «Гомельстройматериалы» провели за четыре дня работы переговоры с более чем 20 азербайджанскими предприятиями, встретились с руководством Агентства поощрения экспорта и инвестиций AZPROMO и Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики, посетили профильные предприятия: Woodpecker Mebel Şirkəti, Saloglu mebel.
Временный поверенный в делах Беларуси в Азербайджане Владимир Чушев отметил важность сотрудничества с Азербайджаном и использования возможностей вхождения на рынки соседних стран через Азербайджан.
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