Перспективы использование площадки импортозамещения Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) как инструмента для развития промышленной кооперации между предприятиями Беларуси и Псковской области обсуждены в рамках семинара по вопросам биржевой торговли, который состоялся в городе Великие Луки. Организаторами мероприятия, собравшего более 30 представителей местного бизнеса, выступили БУТБ и торгово-промышленная палата данного региона России.

По словам президента ТПП Псковской области Владимира Зубова, на Великие Луки приходится порядка 40% от общего объема промышленного производства Псковской области. Во многом этим и был обусловлен выбор места проведения семинара, а также его центральная тема – возможности биржевой торговли импортозамещающим товарами промышленного и потребительского назначения.

В частности, с целью насыщения рынка аналогами импортных товаров и обеспечения бесперебойной работы предприятий промышленного сектора прорабатывается вопрос реализации на биржевой площадке грузоподъемной техники, холодильного оборудования, силовых машин, кабельно-проводниковой продукции и промышленных аккумуляторов белорусского и российского производства. При этом рассматривается не только импорт или экспорт готовой продукции, но изготовление необходимых импортозамещающих товаров под заказ, что позволит активизировать взаимодействие между белорусскими и псковскими производителями и сформировать новые цепочки поставок.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, участники семинара также проявили интерес к транзитному потенциалу белорусской биржевой площадки, а именно возможности приобретения попавших под санкции товаров не только в Беларуси, но и в других дружественных странах, резиденты которых уже аккредитованы и работают на БУТБ. Функционал площадки импортозамещения позволяет делать это в автоматическом режиме, подбирая наилучшие предложения по заданным параметрам. Более того, под заявки на покупку, которые будут размещены компаниями из Великих Лук, планируется дополнительно привлекать поставщиков из стран ЕАЭС и Китая.