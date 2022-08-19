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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ДОГОВОРИЛИСЬ О РАСШИРЕНИИ СОТРУДНИЧЕСТВА
14:15 19.08.2022
Возможности реализации совместных проектов обсуждены сегодня на встрече заместителя министра энергетики Беларуси Дениса Мороза с делегацией Ханты-Мансийского автономного округа - Югры во главе с директором Департамента экономического развития - заместителем главы округа Романом Генкелем.
«Министерство энергетики от белорусской стороны курирует двустороннее взаимодействие с округом в рамках рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству, - напомнил Денис Мороз. – Мы открыты для партнерства и заинтересованы в том, чтобы оно расширялось».
Замминистра напомнил, что по итогам 2021 года товарооборот Беларуси и Ханты-Мансийского автономного округа превысил $320 млн. Развиваются связи между предприятиями, укрепляются контакты бизнес-кругов. В округе хорошо знают белорусские бренды «МАЗ», «Амкодор», «Могилевлифтмаш».
В то же время потенциал сотрудничества далеко не исчерпан, подчеркнул Денис Мороз.
«Мы видим, как динамично развивается Ханты-Мансийский автономный округ, в том числе транспортная инфраструктура, идет строительство жилья. Наши предприятия обладают всеми необходимыми компетенциями, чтобы принимать участие в масштабных проектах на территории региона», - отметил замминистра. Кроме того, взаимную заинтересованность представляет сотрудничество по вопросам импортозамещения. «Сегодня этот вопрос особенно актуален, и мы могли бы детально проработать те направления, которые можно развивать совместно», - добавил он.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, Беларусь также заинтересована в поставках в округ городского пассажирского транспорта, сельскохозяйственной техники. Хорошие перспективы у сторон и в сфере взаимных поставок продовольственных товаров.
Совместные проекты могут быть реализованы и в сфере энергетики. В частности, белорусская сторона заинтересована в обмене опытом с российскими коллегами по вопросам цифровизации энергетических объектов. «Ханты-Мансийский автономный округ - лидер по производству электрической энергии в Российской Федерации. Это создает основу для нашего двустороннего взаимодействия», - сказал Денис Мороз.
В свою очередь Роман Генкель подтвердил готовность развивать сотрудничество с белорусскими предприятиями. Он напомнил, что Ханты-Мансийский автономный округ занимает не только первое место по добыче нефти, но и четвертое место по объему инвестиций в основной капитал.
«Более 1 трлн. 60 млрд. российских рублей было проинвестировано на территории региона. Поставлено технологического оборудования на сумму более 250 млрд российских рублей. Это тот потенциальный рынок, который может быть интересен вашим компаниям», - сказал он.
Роман Генкель пригласил белорусскую делегацию принять участие в Югорском промышленно-инвестиционном форуме, который пройдет в Ханты-Мансийске в конце сентября.
«Будет возможность пообщаться с основными компаниями и заказчиками, которые работают на территории региона и уже точечно проработать совместные направления сотрудничества», - сказал он.
Роман Генкель также добавил, что особый интерес для округа представляет сотрудничество с Беларусью в IT-сфере.
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