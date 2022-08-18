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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПАРК «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» БУДЕТ СОТРУДНИЧАТЬ С АССОЦИАЦИЕЙ КЛАСТЕРОВ, ТЕХНОПАРКОВ И ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН РОССИИ


10:12 19.08.2022

Администрация индустриального парка «Великий камень» и Ассоциация кластеров, технопарков и особых экономических зон России подписали меморандум о сотрудничестве в рамках заседания экспертного совета по развитию промышленной инфраструктуры, который прошел в подмосковной Кубинке.

Как сообщает сайт парка, документ будет содействовать развитию высоких технологий, коммерческих связей, наращиванию экспортных возможностей предприятий. Стороны договорились об информационном сотрудничестве и проведении совместных мероприятий.

Во время заседания экспертного совета также были представлены инвестиционные возможности «Великого камня» и созданные в парке условия для ведения бизнеса. Состоялись переговоры с рядом заинтересованных компаний.
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