Заместитель премьер-министра, член Совета ЕЭК от Беларуси Игорь Петришенко 19 августа примет участие в заседании Совета ЕЭК, которое состоится в режиме видеоконференции.

Как сообщает сайт правительства Беларуси, в повестку дня включено 24 вопроса, в том числе в сферах таможенно-тарифного и технического регулирования, энергетики, медицины и маркировки отдельных групп товаров.

Также будут рассмотрены три инициативных предложения Беларуси: о внедрении единых способов криптографической защиты средств идентификации, о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин, о проведении экономического форума "ЕАЭС - Индонезия" в Минске.