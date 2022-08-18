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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ИГОРЬ ПЕТРИШЕНКО 19 АВГУСТА ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ЕЭК
09:19 19.08.2022
Заместитель премьер-министра, член Совета ЕЭК от Беларуси Игорь Петришенко 19 августа примет участие в заседании Совета ЕЭК, которое состоится в режиме видеоконференции.
Как сообщает сайт правительства Беларуси, в повестку дня включено 24 вопроса, в том числе в сферах таможенно-тарифного и технического регулирования, энергетики, медицины и маркировки отдельных групп товаров.
Также будут рассмотрены три инициативных предложения Беларуси: о внедрении единых способов криптографической защиты средств идентификации, о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин, о проведении экономического форума "ЕАЭС - Индонезия" в Минске.
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