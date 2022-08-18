|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.08.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МАЗ ПЛАНИРУЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПЕРМСКОМ ИНЖЕНЕРНО-ПРОМЫШЛЕННОМ ФОРУМЕ В ДЕКАБРЕ
15:19 18.08.2022
Минский автомобильный завод планирует принять участие в Пермском инженерно-промышленном форуме в декабре 2022 года. Полномасштабное участие предприятия в мероприятии обсудили 18 августа 2022 года в Перми директор МАЗ Валерий Иванкович и глава Пермского края Дмитрийф Махонин.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАЗ, на переговорах с руководством и представителями деловых кругов Пермского края также обсуждались перспективы поставок в регион пассажирской техники МАЗ на 2022-2024 гг., а также развитие сотрудничества в части поставок грузовой и специальной техники МАЗ для Перми и муниципальных образований пермского Пермского края на 2022- 2023 гг.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.08.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 18.08.2022
Курсы в банках
на 18.08.2022
Конвертация в банках
на 18.08.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте