Минский автомобильный завод планирует принять участие в Пермском инженерно-промышленном форуме в декабре 2022 года. Полномасштабное участие предприятия в мероприятии обсудили 18 августа 2022 года в Перми директор МАЗ Валерий Иванкович и глава Пермского края Дмитрийф Махонин.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАЗ, на переговорах с руководством и представителями деловых кругов Пермского края также обсуждались перспективы поставок в регион пассажирской техники МАЗ на 2022-2024 гг., а также развитие сотрудничества в части поставок грузовой и специальной техники МАЗ для Перми и муниципальных образований пермского Пермского края на 2022- 2023 гг.