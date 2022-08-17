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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЭНЕРГЕТИКИ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПЛАНИРУЮТ РАЗВИВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ VR-ТЕХНОЛОГИЙ
11:25 18.08.2022
Возможности взаимодействия по вопросам внедрения VR-технологий в образовательные программы по подготовке и переподготовке персонала для объектов электроэнергетики обсуждены в Екатерингбурге в рамках открытого чемпионата профессионального мастерства ПАО Россети» «Молодые профессионалы» по методике WorldSkills.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, в рамках мероприятия белорусская сторона представила одну из последних инноваций в сфере VR-технологий - «Виртуальный полигон», разработанный учебным центром РУП «Витебскэнерго».
Его использование позволяет оперативному и оперативно-ремонтному персоналу отрабатывать навыки оперативных переключений, а также решать важные задачи по оперативному обслуживанию электрооборудования распределительных сетей 0,4-35кВ. Учебный процесс максимально приближен к реальным условиям работы. В виртуальной реальности специалисты имеют дело с оборудованием и системами, которые установлены на реальных объектах.
При этом в виртуальной реальности нет ограничений, поэтому запрограммировать можно любые, в том числе серьезные аварийные ситуации. Их преодоление помогает персоналу совершенствовать свой опыт и знания. Тренажер предусматривает несколько режимов – обучения и проверки знаний.
Проект вызвал интерес у участников соревнований и получил хорошие отзывы от российских коллег.
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