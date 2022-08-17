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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОДОБРЕН ПРОЕКТ МЕЖПРАВСОГЛАШЕНИЯ БЕЛАРУСИ С РФ О ПРОГРАММЕ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ДО 2025 ГОДА
09:16 18.08.2022
Лукашенко указом от 17 августа одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о реализации Программы военно-технического сотрудничества между двумя странами до 2025 года в качестве основы для проведения переговоров, сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, Государственный военно-промышленный комитет уполномочен на проведение переговоров по проекту соглашения и подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
Программа военно-технического сотрудничества Беларуси и России до 2025 года предусматривает реализацию ряда мероприятий, в том числе проведение совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых и модернизации существующих образцов вооружения и военной техники, а также продукции двойного назначения.
Предполагается также организация совместных производств конечных образцов вооружения, военной техники и их комплектующих, проведение мероприятий единой политики в сфере технического нормирования, стандартизации и каталогизации продукции военного назначения, поставки продукции, услуг военного назначения в интересах силовых структур обеих стран.
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