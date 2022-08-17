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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МАРКЕТИНГА ДОСТИГ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ С ЭМИРАТСКОЙ КОМПАНИЕЙ IQRA GROUP
16:58 17.08.2022
17 августа 2022 г. состоялась онлайн-встреча представителей Национального центра маркетинга с руководством компании IQRA Group (ОАЭ), развивающей бизнес-платформу, целью которой является аккумулирование международных предложений товаров и услуг и последующий мэтчинг потенциальных продавцов и покупателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, в ходе встречи стороны обсудили возможности налаживания сотрудничества в части совместного продвижения белорусской продукции и взаимодействия платформы эмиратской компании с порталом export.by. Достигнута договоренность о развитии партнерских отношений с целью оказания поддержки предприятиям двух стран в поиске партнеров и организации прямых контактов.
Таким образом, Национальный центр маркетинга продолжает расширять список деловых контактов с зарубежными партнерами.
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