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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ЗИМБАБВЕ ГОТОВЯТ ДОГОВОР О ВЗАИМНОМ ПРИЗНАНИИ ДИПЛОМОВ
16:30 17.08.2022
Зимбабве рассматривает Беларусь в качестве перспективного партнера в сфере образования. Об этом заявил посол Зимбабве в Российской Федерации и Беларуси (по совместительству) М.Н.Санго в ходе состоявшейся сегодня встречи с первым заместителем министра образования И. Старовойтовой.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минобразования, стороны обсудили текущее состояние и перспективные направления сотрудничества, включая проводимую сторонами работу по подготовке к подписанию международного договора о взаимном признании документов об образовании и организации визита делегации белорусских учреждений образования в Зимбабве.
Кроме того, белорусская сторона отметила положительную динамику количества зимбабвийских граждан, обучающихся в белорусских учреждениях образования, и выразила готовность обеспечить подготовку, переподготовку и повышение квалификации зимбабвийских специалистов для всех отраслей экономики Республики Зимбабве.
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