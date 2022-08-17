Зимбабве рассматривает Беларусь в качестве перспективного партнера в сфере образования. Об этом заявил посол Зимбабве в Российской Федерации и Беларуси (по совместительству) М.Н.Санго в ходе состоявшейся сегодня встречи с первым заместителем министра образования И. Старовойтовой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минобразования, стороны обсудили текущее состояние и перспективные направления сотрудничества, включая проводимую сторонами работу по подготовке к подписанию международного договора о взаимном признании документов об образовании и организации визита делегации белорусских учреждений образования в Зимбабве.

Кроме того, белорусская сторона отметила положительную динамику количества зимбабвийских граждан, обучающихся в белорусских учреждениях образования, и выразила готовность обеспечить подготовку, переподготовку и повышение квалификации зимбабвийских специалистов для всех отраслей экономики Республики Зимбабве.