Первым пакистанским брокером, аккредитовавшимся для работы на электронных площадках ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ), стала компания AP Sakafat Forever, которая с декабря 2021 г. участвует в экспортных биржевых торгах пилопродукцией в качестве посетителя торгов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, решение о необходимости получения нового статуса продиктовано расширением сферы интересов на товарном рынке Беларуси и, соответственно, на БУТБ. Помимо секции лесопродукции, в качестве брокера компания сможет представлять интересы своих соотечественников на торгах нефтехимией (акриловое волокно), сельхозпродукцией (сухое молоко), промышленными и потребительскими товарами (хирургические инструменты, маникюрные и педикюрные принадлежности) и на площадке импортозамещения.

Церемония вручения сертификата об аккредитации в качестве биржевого брокера прошла 16 августа 2022 г. с участием посла Исламской Республики Пакистан в Беларуси Саджада Хайдера Хана, который впервые посетил биржу год назад и все это время активно поддерживает мероприятия, направленные на установление контактов с представителями пакистанского бизнеса.

Руководитель новой компании-брокера, президент AP Sakafat Forever Шехриа Джавад Рахман, отметил, что для них получение сертификата не просто формальность, а ответственный и детально спланированный шаг.

«Мы подготовили список товаров, которые можно будет поставлять из Беларуси в Пакистан и наоборот, продумали вопросы логистики, проработали возможности беспрепятственного проведения банковских платежей, в частности, намерены активно использовать биржевые субсчета. Мы запланировали оборот около 150 млн USD и будем стараться воспользоваться всеми биржевыми инструментами, чтобы его достичь», - поделился своими целями господин Шехриа Джавад Рахман.

Во время встречи также состоялась презентация площадки импортозамещения. Пакистанская сторона высоко оценила новый информационный продукт биржи, отметив, что это уникальная разработка, которая открывает большие перспективы для белорусско-пакистанских торговых связей, в особенности для производителей востребованных товаров под заказ.

В связи с этим Шехриа Джавад Рахман высказал готовность организовать семинар совместно с торгово-промышленными палатами крупных городов Пакистана, чтобы на практике и в том числе собственным примером показать, как современные информационные технологии и прогрессивные решения помогают преодолевать расстояния и развивать бизнес-контакты.