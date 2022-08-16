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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МАРКЕТИНГА ПРЕЗЕНТОВАЛ ДЕЛЕГАЦИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОННЫМИ ПЛОЩАДКАМИ ЗАКУПОК
15:35 16.08.2022
16 августа в интерактивном формате состоялась встреча представителей Национального центра маркетинга с делегацией Санкт-Петербурга.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе центра, в ходе встречи были презентованы особенности работы с электронными площадками закупок, возможности по содействию в активизации бизнес-контактов, осуществляемые центром маркетинговые исследования, сводный реестр импортозамещающей продукции.
Кроме того, были представлены официальные информационные системы обеспечения государственных закупок и закупок за счет собственных средств, информация об особенностях работы с электронной торговой площадкой www.goszakupki.by
Отмечена возможность участия российских компаний в образовательных семинарах и вебинарах центра.
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