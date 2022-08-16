16 августа в интерактивном формате состоялась встреча представителей Национального центра маркетинга с делегацией Санкт-Петербурга.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе центра, в ходе встречи были презентованы особенности работы с электронными площадками закупок, возможности по содействию в активизации бизнес-контактов, осуществляемые центром маркетинговые исследования, сводный реестр импортозамещающей продукции.

Кроме того, были представлены официальные информационные системы обеспечения государственных закупок и закупок за счет собственных средств, информация об особенностях работы с электронной торговой площадкой www.goszakupki.by

Отмечена возможность участия российских компаний в образовательных семинарах и вебинарах центра.