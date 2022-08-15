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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БУТБ ПРЕДЛОЖИЛА ПРЕДПРИЯТИЯМ ХАКАСИИ СВОИ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА


12:37 16.08.2022

Представитель управления внешнеэкономической деятельности ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) Алексей Дыкуша в составе бизнес-делегации под руководством первого заместителя министра финансов Дмитрия Кийко 10-13 августа 2022 г. посетил Республику Хакасия в целях активизации торгово-экономических отношений с данным регионом Российской Федерации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, одним из центральных мероприятий в программе визита стала бизнес-встреча в правительстве Хакасии, открывая которую, глава региона Валентин Коновалов отметил, что Беларусь и Хакасия имеют много общих точек для торгово-экономического сотрудничества и на протяжении многих лет поддерживают тесное взаимодействие.

«Мы рассчитываем, что наше взаимовыгодное сотрудничество продолжит активно развиваться, тем более в сегодняшних условиях внешнего санкционного давления взаимная поддержка экономик приобретает еще более важное значение», - подчеркнул руководитель Хакасии.

Логичным продолжением встречи стал круглый стол и B2B переговоры с представителями промышленных предприятий республики, во время которых состоялась презентация деятельности БУТБ с акцентом на работе биржевой площадки импортозамещения.

В ходе переговоров представители ряда хакасских компаний высказали заинтересованность в использовании возможностей биржи для расширения торгового взаимодействия с Беларусью и особенно выхода на рынки третьих стран через механизм транзитных сделок.

Правительство Хакасии дополнительно организовало посещение двух крупнейших промышленных предприятий региона: АО «Угольная компания «Разрез Степной», ООО «Сорский горно-обогатительный комбинат». Производимая ими продукция высоко востребована в Беларуси, и организация ее прямых продаж и поставок, минуя посреднические звенья, могла бы способствовать существенной экономии средств отечественных предприятий.

В связи с этим использование возможностей электронных площадок Белорусской универсальной товарной биржи становится особенно актуальным, тем более что белорусские производители давно знакомы с биржевым механизмом, а для хакасского бизнеса выход на БУТБ тоже не составит труда благодаря упрощенной процедуре аккредитации и всесторонней поддержке специалистов биржи на каждом этапе работы.
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