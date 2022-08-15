ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.08.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ НЕДОВОЛЬНЫ ДОКЛАДОМ ICAO ОБ ИНЦИДЕНТЕ С РЕЙСОМ RYANAIR


11:07 16.08.2022

Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков 15 августа 2022 г. встретился с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, белорусский дипломат информировал главу ООН о неприемлемости политически ангажированных выводов доклада рабочей группы Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) по расследованию инцидента, связанного с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту Беларуси 23 мая 2021 г.

В. Рыбаков передал главе Организации памятную записку о позиции Беларуси по данной ситуации.

В ходе встречи также была затронута проблематика последствий международной продовольственной безопасности в условиях санкционного давления.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.08.2022
валюта курс
EUR 2.6365
USD 2.5883
RUB 4.2202
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.08.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6365 -0.0117
USD 2.5883 +0.0086
RUB 4.2202 -0.0119
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6210 2.6500
USD 2.5710 2.5890
RUB 3.3000 4.2300
подробнее

Конвертация в банках
на 16.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0160 1.0330
EUR/RUB 62.0000 79.7000
USD/RUB 61.3000 77.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте