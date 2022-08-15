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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ НЕДОВОЛЬНЫ ДОКЛАДОМ ICAO ОБ ИНЦИДЕНТЕ С РЕЙСОМ RYANAIR
11:07 16.08.2022
Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков 15 августа 2022 г. встретился с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, белорусский дипломат информировал главу ООН о неприемлемости политически ангажированных выводов доклада рабочей группы Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) по расследованию инцидента, связанного с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту Беларуси 23 мая 2021 г.
В. Рыбаков передал главе Организации памятную записку о позиции Беларуси по данной ситуации.
В ходе встречи также была затронута проблематика последствий международной продовольственной безопасности в условиях санкционного давления.
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