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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ИЗУЧАЕТ ОПЫТ РОССИИ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
09:19 16.08.2022
Представители системы здравоохранения, связи и информатизации, юстиции, труда и соцзащиты, информационной безопасности Беларуси с 10 по 12 августа находились с официальным визитом в Российской Федерации.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, цель визита – ознакомление с внедрением информационно-коммуникационных технологий в учреждениях здравоохранения и в руководящих организациях системы здравоохранения России, встречи с разработчиками программ комплексной автоматизации процессов оказания медицинской помощи.
Также состоялись встречи с разработчиками программ комплексной автоматизации процессов оказания медицинской помощи. Напомним, что Минздрав Беларуси определил информатизацию организаций здравоохранения одним из приоритетов своей деятельности на ближайшую перспективу.
В составе делегации были министр связи и информатизации Константин Шульган, председатель правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь» Александр Егоров, представители учреждений здравоохранения, профильных министерств, а также Егор Воронов, заместитель директора по информационным технологиям Национального центра электронных услуг.
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