Представители системы здравоохранения, связи и информатизации, юстиции, труда и соцзащиты, информационной безопасности Беларуси с 10 по 12 августа находились с официальным визитом в Российской Федерации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, цель визита – ознакомление с внедрением информационно-коммуникационных технологий в учреждениях здравоохранения и в руководящих организациях системы здравоохранения России, встречи с разработчиками программ комплексной автоматизации процессов оказания медицинской помощи.

Также состоялись встречи с разработчиками программ комплексной автоматизации процессов оказания медицинской помощи. Напомним, что Минздрав Беларуси определил информатизацию организаций здравоохранения одним из приоритетов своей деятельности на ближайшую перспективу.

В составе делегации были министр связи и информатизации Константин Шульган, председатель правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь» Александр Егоров, представители учреждений здравоохранения, профильных министерств, а также Егор Воронов, заместитель директора по информационным технологиям Национального центра электронных услуг.