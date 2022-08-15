МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА ДЕЙСТВИЯ «БЕЗВИЗА» БЕЛАРУСЬ ПОСЕТИЛО БОЛЕЕ 186 ТЫСЯЧ ИНОСТРАНЦЕВ

13:58 15.08.2022 За четыре месяца действия «безвиза» Беларусь посетило более 186 тысяч иностранцев. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете, по состоянию на 00:00 15 августа 186 625 граждан Латвии, Литвы и Польши воспользовались правом безвизового въезда в нашу страну. С 15 апреля по «безвизу» в Беларусь проследовало 120 515 граждан Литвы, 14 602 негражданина и 47 616 граждан Латвии. С 1 июля начал действовать безвизовый режим въезда для граждан Польши. За полтора месяца в Беларусь проследовало около четырех тысяч поляков.