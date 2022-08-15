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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА ДЕЙСТВИЯ «БЕЗВИЗА» БЕЛАРУСЬ ПОСЕТИЛО БОЛЕЕ 186 ТЫСЯЧ ИНОСТРАНЦЕВ
13:58 15.08.2022
За четыре месяца действия «безвиза» Беларусь посетило более 186 тысяч иностранцев.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете, по состоянию на 00:00 15 августа 186 625 граждан Латвии, Литвы и Польши воспользовались правом безвизового въезда в нашу страну.
С 15 апреля по «безвизу» в Беларусь проследовало 120 515 граждан Литвы, 14 602 негражданина и 47 616 граждан Латвии.
С 1 июля начал действовать безвизовый режим въезда для граждан Польши. За полтора месяца в Беларусь проследовало около четырех тысяч поляков.
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