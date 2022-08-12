Беларусь и Сирия проведут конкурс совместных научно-технических проектов на 2023-2024 годы по перспективным направлениям сотрудничества. Такая договоренность достигнута в ходе заседания совместной белорусско-сирийской комиссии по сотрудничеству в сфере науки и технологий, которая прошла в формате видеоконференции.

Сопредседателями комиссии выступили с белорусской стороны глава Государственного комитета по науке и технологиям (ГКНТ) Сергей Шлычков, с сирийской – министр высшего образования и научных исследований Бассам Ибрагим.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, участники заседания рассмотрели вопросы взаимодействия в сфере нано- и биотехнологий, мирного использования атомной энергии, трансфера технологий в сельскохозяйственной, продовольственной, медицинской и фармацевтической сферах.

«Наука и инновации являются своеобразным локомотивом развития экономики. В связи с этим в Беларуси придается большое значение вопросу двустороннего научно-технического и инновационного сотрудничества», – отметил в ходе заседания Сергей Шлычков.

Председатель ГКНТ констатировал, Беларусь обладает развитой промышленностью, активно растущим сектором услуг, сельским хозяйством, высоким уровнем развития человеческого капитала. Доля инновационных компаний составляет порядка 30%.

Устойчивый характер инновационного развития Беларуси подтверждается международными оценками. В Глобальном инновационном индексе ВОИС 2021 года Беларусь заняла 62-е место, улучшив свой рейтинг на 2 позиций по сравнению с 2020 годом (64-е место) или на 24 позиции в сравнении с 2018 годом (86-е место). С учетом показателей Индекса, в стране производится больше инновационной продукции по сравнению c уровнем затрат на инновации. Наиболее высокие позиции – по укрупненным индикаторам «Знания и технологический выход» (37-е место), «Человеческий капитал и исследования» (38-е место) и «Инфраструктура инноваций» (59-е место).

Сергей Шлычков также проинформировал, что в Беларуси разрабатываются десятки видов инновационной продукции, которая имеет большой потенциал для коммерциализации как внутри страны, так и за рубежом. Например, в настоящее время осваивается производство карьерного самосвала грузоподъемностью 450 т с электромеханической трансмиссией, создан грузовой электромобиль грузоподъемностью до 10 тонн с системой беспилотного управления, разработано оборудование для контроля дефектности полупроводниковых пластин. Имеются значительные результаты научных исследований и разработок в области сельского хозяйства, медицины и по другим направлениям.

В стране реализуются также 6 «проектов будущего», предусматривающих создание высокотехнологичных производств в различных регионах страны по направлениям: электротранспорт, биотехнологии в агропромышленном комплексе, точное земледелие, инновационное здравоохранение, биотехнологии для фармацевтики, «Умные города» Беларуси. По предварительной оценке, реализация комплексных проектов позволит создать более 20 крупных производств и более 2,5 тыс. новых рабочих мест с общим объемом инвестиций около 1 млрд. долл. США.

В своем выступлении руководитель ГКНТ выразил уверенность, что Беларусь и Сирия найдут точки соприкосновения, наладят плодотворное взаимодействия и трансформируют его в эффективные совместные научные и коммерческие проекты.

В обсуждении приоритетных направлений научно-технического сотрудничества также участвовали представители Национальной академии наук Беларуси, Министерства энергетики, Министерства здравоохранения и их подведомственных организаций, а также Белорусского государственного университета и Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. С сирийской стороны в заседании приняли участие руководители Центра научных исследований, комитета атомной энергии, комитета научных исследований, управления сельскохозяйственных исследований, управления межкультурных и образовательных отношений.