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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГОМСЕЛЬМАШ И РОСАГРОЛИЗИНГ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
10:57 15.08.2022
В Санкт-Петербурге подписано соглашение о сотрудничестве между ОАО «Гомсельмаш» и АО «Росагролизинг».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга, соглашение, предусматривает реализацию в Российскую Федерацию белорусских комбайнов на выгодных условиях лизинга в 2023 году.
Визит белорусской делегации, в том числе и представителей компании «Гомсельмаш», в Ленинградскую область приурочен к проведению 9-го Открытого чемпионата России по пахоте.
В рамках визита в Доме правительства Ленинградской области прошли переговоры с участием главы Ленинградской области Александра Дрозденко, министра промышленности Беларуси Петра Пархомчика, генерального директора ОАО «Гомсельмаш» Александра Новикова и других представителей государственных органов и организаций.
По итогам переговоров также подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством промышленности Беларуси и АО «Росагролизинг».
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