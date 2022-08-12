В Санкт-Петербурге подписано соглашение о сотрудничестве между ОАО «Гомсельмаш» и АО «Росагролизинг».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга, соглашение, предусматривает реализацию в Российскую Федерацию белорусских комбайнов на выгодных условиях лизинга в 2023 году.

Визит белорусской делегации, в том числе и представителей компании «Гомсельмаш», в Ленинградскую область приурочен к проведению 9-го Открытого чемпионата России по пахоте.

В рамках визита в Доме правительства Ленинградской области прошли переговоры с участием главы Ленинградской области Александра Дрозденко, министра промышленности Беларуси Петра Пархомчика, генерального директора ОАО «Гомсельмаш» Александра Новикова и других представителей государственных органов и организаций.

По итогам переговоров также подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством промышленности Беларуси и АО «Росагролизинг».