Председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус возглавит белорусскую делегацию на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022», который 15 августа 2022 года начнет работу в подмосковной Кубинке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, белорусские предприятия продемонстрируют широкий спектр современных и перспективных образцов техники и вооружения. Всего, вместе с организациями оборонного сектора экономики Беларуси отечественные производители представят гостям форума около 230 наименований продукции военного и двойного назначения

Предприятия ГВПК – традиционные участники форума «Армия». Для белорусских оружейников форум «Армия» является одной из традиционных ключевых демонстрационных площадок, поскольку белорусско-российское сотрудничество в военно-технической сфере имеет многолетнюю историю и устойчивую положительную динамику развития. Сегодня выставочные площади форума стали своеобразным символом всеобъемлющего стратегического партнерства между Беларусью и Россией.

В мероприятиях форума ожидается участие представителей 72-х государств.