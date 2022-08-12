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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЛАРУСИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМ ФОРУМЕ «АРМИЯ-2022»
10:12 15.08.2022
Председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус возглавит белорусскую делегацию на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022», который 15 августа 2022 года начнет работу в подмосковной Кубинке.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, белорусские предприятия продемонстрируют широкий спектр современных и перспективных образцов техники и вооружения. Всего, вместе с организациями оборонного сектора экономики Беларуси отечественные производители представят гостям форума около 230 наименований продукции военного и двойного назначения
Предприятия ГВПК – традиционные участники форума «Армия». Для белорусских оружейников форум «Армия» является одной из традиционных ключевых демонстрационных площадок, поскольку белорусско-российское сотрудничество в военно-технической сфере имеет многолетнюю историю и устойчивую положительную динамику развития. Сегодня выставочные площади форума стали своеобразным символом всеобъемлющего стратегического партнерства между Беларусью и Россией.
В мероприятиях форума ожидается участие представителей 72-х государств.
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