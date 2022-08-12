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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


РУКОВОДИТЕЛИ ХОЛДИНГА «АМКОДОР» ПРОВЕЛИ РЯД ВСТРЕЧ И ПЕРЕГОВОРОВ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА


09:13 15.08.2022

В рамках официального визита министра промышленности Беларуси Петра Пархомчика в Санкт-Петербург руководители холдинга «АМКОДОР» провели ряд встреч и переговоров с администрацией города.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга», на встрече с мэром Санкт-Петербурга Александром Бегловым обсуждены вопросы расширения сотрудничества в производственной сфере между Беларусью и Российской Федерацией. Также обсуждались вопросы сотрудничества в сфере ЖКХ — поставки коммунальной техники для зимней уборки дворов и содержания дорог.

Кроме того, состоялись встречи с заместителями мэра Санкт-Петербурга Эргашевым Олегом Николаевичем, Повелием Анатолием Анатолиевичем, Поляковым Кириллом Валентиновичем, на которых обсудили поставки техники для нужд города.

Кроме того, прошла встреча в Доме правительства Ленинградской области.

«Наши встречи в этом году стали чаще, более интенсивными и эффективными по качеству реализации договоренностей. Нам важно, чтобы мы совместно выполнили дорожную карту, которую подписали в рамках XXV Петербургского международного экономического форума. Наша задача выйти на более высокие цифры по товарообороту, и мы уже открываем по-новому наших партнеров. Нас интересует белорусская техника, как сельскохозяйственная, так и дорожные машины и пассажирский транспорт, а также оборудование, необходимое для реализации национальных проектов – строительства очистных сооружений и замены лифтов в многоквартирных домах», – отметил руководитель Ленинградской области Александр Дрозденко.

На встрече также обсудили ход реализации проекта холдинга «АМКОДОР» на территории Ленинградской области и поставку техники для нужд коммунального хозяйства, а также для аграриев региона.
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