Лукашенко 11 августа подписал распоряжение о выделении средств из своего резервного фонда на расходы по организации отдыха и оздоровления 80 детей из Сирии и 25 детей из Узбекистана в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок», сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, в программу пребывания детей включены санаторно-оздоровительные услуги на базе лагеря и экскурсионно-культурные мероприятия в Минске и регионах.

"Приглашение детей из Сирии и Узбекистана будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества с указанными странами в гуманитарно-образовательной сфере, популяризации культуры и истории Беларуси", - говорится в комментарии.