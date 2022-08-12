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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НА ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ В БЕЛАРУСИ ДЕТЕЙ ИЗ СИРИИ И УЗБЕКИСТАНА ВЫДЕЛЯТ СРЕДСТВА
09:10 12.08.2022
Лукашенко 11 августа подписал распоряжение о выделении средств из своего резервного фонда на расходы по организации отдыха и оздоровления 80 детей из Сирии и 25 детей из Узбекистана в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок», сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, в программу пребывания детей включены санаторно-оздоровительные услуги на базе лагеря и экскурсионно-культурные мероприятия в Минске и регионах.
"Приглашение детей из Сирии и Узбекистана будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества с указанными странами в гуманитарно-образовательной сфере, популяризации культуры и истории Беларуси", - говорится в комментарии.
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