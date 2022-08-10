МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ И ОАЭ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ

17:14 10.08.2022 Представители Национального центра маркетинга 10 августа провели онлайн встречу с партнерской организацией в ОАЭ – Dubai Industrial and Export Development Corporation. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМ, собеседники обсудили ход подготовки мероприятий, находящихся в процессе согласования и реализации. В частности, в настоящее время стороны работают над проведением онлайн-семинара для белорусского бизнеса, посвященного возможностям выхода на рынки третьих стран с использованием дубайского хаба; организацией секторальной видеоконференции для деловых кругов ОАЭ о перспективах развития бизнеса с Республикой Беларусь; созданием Белорусско-эмиратского бизнес-клуба, целью которого станет содействие бизнесу, заинтересованному в работе в Беларуси и ОАЭ, в первых шагах по освоению нового рынка.