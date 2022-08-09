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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПЕРВЫЙ ЗАММИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ БЕЛАРУСИ ПРИНЯЛ КОПИИ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ У ПОСЛА МЬЯНМА
09:51 10.08.2022
Первый заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник 9 августа принял копии верительных грамот у Посла Республики Союз Мьянма в Республике Беларусь (с резиденций в Москве) Лвин У.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-мьянманских отношений, а также взаимодействие в международных организациях.
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