Первый заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник 9 августа принял копии верительных грамот у Посла Республики Союз Мьянма в Республике Беларусь (с резиденций в Москве) Лвин У.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-мьянманских отношений, а также взаимодействие в международных организациях.