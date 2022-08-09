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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИД БЕЛАРУСИ НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ ЕС И ДРУГИЕ ЗАПАДНЫЕ СТРАНЫ ПРЕКРАТИТЬ БЕЗОТВЕТСТВЕННУЮ И ТУПИКОВУЮ АНТИБЕЛОРУССКУЮ ПОЛИТИКУ
16:04 09.08.2022
МИД Беларуси настоятельно призывает ЕС и другие западные страны прекратить безответственную и тупиковую антибелорусскую политику, отказаться от давления и санкций, вернуться к предметному диалогу и взаимовыгодному сотрудничеству. Об этом говорится в официальном заявлении МИД Беларуси.
Европейский союз и отдельные западные страны в контексте очередной годовщины президентских выборов в Республике Беларусь вновь позволили себе ряд оскорбительных и голословных обвинений в адрес суверенного и независимого белорусского государства.
«Совершенно очевидно, что уж точно не Брюсселю или Вашингтону определять степень легитимности руководства Республики Беларусь. Это исключительная прерогатива белорусского народа, который два года тому назад однозначно высказался в поддержку действующего лидера и проводимого им курса на сохранение мира и стабильности, поступательное экономическое развитие и повышение уровня благосостояния граждан.
Прикрываясь громкими лозунгами об укреплении суверенитета и независимости Беларуси, защите прав человека, коллективный Запад де-факто делает все, чтобы экономически удушить белорусское государство, заставить нас отказаться от собственного пути развития», - отмечено в заявлении МИД.
Нелегитимные экономические санкции западных стран в обход Совета Безопасности ООН, авиационное эмбарго прямо противоречат международному праву, грубо нарушают социально-экономические права граждан, не говоря уже о фундаментальных принципах рыночной экономики.
При этом западные санкции в глобальном масштабе провоцируют мировой продовольственный кризис, больно бьют по населению самих стран-инициаторов данных ограничительных мер.
Однако, похоже, что эти проблемы совершенно не волнуют западных политиков, которые в большей мере озабочены удовлетворением собственных непомерных геополитических амбиций, а не решением насущных проблем своих народов.
«Выступаем категорически против вмешательства Запада во внутренние дела суверенной Беларуси в форме открытой поддержки и финансирования оппонентов законной власти. Потворство экстремистам из числа белорусской оппозиции уже привело к тому, что с их стороны все чаще звучат абсолютно безумные призывы к силовому свержению власти», - обозначило свою позицию ведомство.
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