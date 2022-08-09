Встреча Генерального консула Беларуси в г.Хошимине Руслана Варанкова с Председателем Народного комитета г. Хошимина Фан Ван Маем состоялась 9 августа 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе встречи стороны обсудили общую повестку белорусско-вьетнамского взаимодействия. Отдельное внимание было уделено развитию всего спектра сотрудничества г.Хошимина с регионами Беларуси, в первую очередь в сферах торговли и инвестиций.

Р.Варанков также акцентировал заинтересованность белорусской стороны в развитии конструктивных и динамичных отношений с Хошимином в сфере образования, культуры и туризма, совершенствовании договорно-правовой базы.

В качестве важного инструмента для повышения динамики двусторонних отношений отмечен обмен визитами на различных уровнях. Р.Варанков также передал председателю Фан Ван Маю приглашение председателя Минского городского комитета В.Кухарева посетить г.Минск и принять участие в мероприятиях, приуроченных к 955-летнему юбилею основания белорусской столицы.

Справочно: Хошимин является городом центрального подчинения Вьетнама и наиболее развитым экономическим регионом страны. Его население составляет более 9 млн. человек. В нем функционируют порядка 19 индустриальных парков и экономических зон, IT-кластер и крупнейшие в стране морские порты. По итогам 2021 года валовый региональный продукт Хошимина составил порядка 57,3 млрд. долларов США. Доля Хошимина в ВВП страны – 15,9%, во внешнеторговом обороте – 15,2%. В 2021 году экспорт города составил 43,9 млрд. долларов, импорт – 57,9 млрд. долларов. Общий объем накопленных прямых иностранных инвестиций достиг 49,5 млрд. долларов.