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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И УЗБЕКИСТАН ОБСУДИЛИ ЛИБЕРАЛИЗАЦИЮ АВТОПЕРЕВОЗОК
16:31 08.08.2022
В Минске состоялось очередное заседание белорусско-узбекской Смешанной комиссии по международному автомобильному сообщению.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, стороны договорились провести работу по отмене разрешительной системы при осуществлении международных автомобильных перевозок грузов.
Также Беларусь и Узбекистан обсудили перспективы расширения взаимодействия в транспортной сфере, определили количество разрешений на осуществление международных перевозок на 2022-2023 годы. Достигнута договоренность о выделении для белорусских перевозчиков дополнительных узбекских разрешений в количестве 6 000 «двусторонних и транзитных» и 4 000 «в/из третьих стран».
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