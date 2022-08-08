МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ И УЗБЕКИСТАН ОБСУДИЛИ ЛИБЕРАЛИЗАЦИЮ АВТОПЕРЕВОЗОК

16:31 08.08.2022 В Минске состоялось очередное заседание белорусско-узбекской Смешанной комиссии по международному автомобильному сообщению. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, стороны договорились провести работу по отмене разрешительной системы при осуществлении международных автомобильных перевозок грузов. Также Беларусь и Узбекистан обсудили перспективы расширения взаимодействия в транспортной сфере, определили количество разрешений на осуществление международных перевозок на 2022-2023 годы. Достигнута договоренность о выделении для белорусских перевозчиков дополнительных узбекских разрешений в количестве 6 000 «двусторонних и транзитных» и 4 000 «в/из третьих стран».