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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ГЕНКОНСУЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОТКРЫЛОСЬ В МУМБАИ


16:37 05.08.2022

Первый замминистра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник 4 августа 2022 года принял участие в церемонии открытия Генерального консульства Республики Беларусь в г. Мумбаи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, открытие еще одного белорусского загранучреждения в Индии в 30-ю годовщину установления дипломатических отношений между странами символизирует значительный прогресс в развитии политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.

Первый заместитель министра охарактеризовал взаимодействие с Индией как один из приоритетов внешней политики Беларуси.

От индийской стороны в церемонии открытия принял участие первый заместитель руководителя аппарата Министерства продовольствия и защиты прав потребителей штата Махараштра Виджай Вагхмаре.

В это же день состоялась встреча С.Алейника с руководителем аппарата Правительства штата Махараштра Ману Кумаром Сриваставой, в ходе которой обсуждены перспективы развития межрегионального, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.

Справочно. Мумбаи является финансовой столицей Индии и административной столицей штата Махараштра, экономика которого является крупнейшей среди регионов Индии. По итогам 2021-2022 финансового года ВВП штата составил около 400 млрд. долларов США.
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