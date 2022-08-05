|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.08.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГЕНКОНСУЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОТКРЫЛОСЬ В МУМБАИ
16:37 05.08.2022
Первый замминистра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник 4 августа 2022 года принял участие в церемонии открытия Генерального консульства Республики Беларусь в г. Мумбаи.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, открытие еще одного белорусского загранучреждения в Индии в 30-ю годовщину установления дипломатических отношений между странами символизирует значительный прогресс в развитии политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.
Первый заместитель министра охарактеризовал взаимодействие с Индией как один из приоритетов внешней политики Беларуси.
От индийской стороны в церемонии открытия принял участие первый заместитель руководителя аппарата Министерства продовольствия и защиты прав потребителей штата Махараштра Виджай Вагхмаре.
В это же день состоялась встреча С.Алейника с руководителем аппарата Правительства штата Махараштра Ману Кумаром Сриваставой, в ходе которой обсуждены перспективы развития межрегионального, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.
Справочно. Мумбаи является финансовой столицей Индии и административной столицей штата Махараштра, экономика которого является крупнейшей среди регионов Индии. По итогам 2021-2022 финансового года ВВП штата составил около 400 млрд. долларов США.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.08.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 05.08.2022
Курсы в банках
на 05.08.2022
Конвертация в банках
на 05.08.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте