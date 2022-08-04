МИД Беларуси выразил глубокую озабоченность в связи с очередным обострением вооруженного противостояния в Карабахе. Об этом говорится в официальном заявлении МИД Беларуси.

«Призываем братские для нас азербайджанский и армянский народы к сдержанности. Исходим из того, что Баку и Ереван проявят мудрость и благоразумие. Выражаем надежду на полное и безусловное соблюдение договоренностей, заключенных сторонами при посредничестве России.

Убеждены в возможности достижения компромиссов политико-дипломатическими средствами в рамках имеющихся переговорных форматов», - говорится в сообщении.

В Республике Беларусь внимательно следят за позитивными сдвигами в процессе нормализации азербайджано-армянских отношений и искренне заинтересованы в достижении прочного мира и стабильности, разблокировании транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа.