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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИД БЕЛАРУСИ ВЫРАЗИЛ ГЛУБОКУЮ ОЗАБОЧЕННОСТЬ В СВЯЗИ С ЭСКАЛАЦИЕЙ НАПРЯЖЕННОСТИ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ
09:38 05.08.2022
МИД Беларуси выразил глубокую озабоченность в связи с очередным обострением вооруженного противостояния в Карабахе. Об этом говорится в официальном заявлении МИД Беларуси.
«Призываем братские для нас азербайджанский и армянский народы к сдержанности. Исходим из того, что Баку и Ереван проявят мудрость и благоразумие. Выражаем надежду на полное и безусловное соблюдение договоренностей, заключенных сторонами при посредничестве России.
Убеждены в возможности достижения компромиссов политико-дипломатическими средствами в рамках имеющихся переговорных форматов», - говорится в сообщении.
В Республике Беларусь внимательно следят за позитивными сдвигами в процессе нормализации азербайджано-армянских отношений и искренне заинтересованы в достижении прочного мира и стабильности, разблокировании транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа.
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