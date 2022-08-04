ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.08.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МИД БЕЛАРУСИ ВЫРАЗИЛ ГЛУБОКУЮ ОЗАБОЧЕННОСТЬ В СВЯЗИ С ЭСКАЛАЦИЕЙ НАПРЯЖЕННОСТИ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ


09:38 05.08.2022

МИД Беларуси выразил глубокую озабоченность в связи с очередным обострением вооруженного противостояния в Карабахе. Об этом говорится в официальном заявлении МИД Беларуси.

«Призываем братские для нас азербайджанский и армянский народы к сдержанности. Исходим из того, что Баку и Ереван проявят мудрость и благоразумие. Выражаем надежду на полное и безусловное соблюдение договоренностей, заключенных сторонами при посредничестве России.

Убеждены в возможности достижения компромиссов политико-дипломатическими средствами в рамках имеющихся переговорных форматов», - говорится в сообщении.

В Республике Беларусь внимательно следят за позитивными сдвигами в процессе нормализации азербайджано-армянских отношений и искренне заинтересованы в достижении прочного мира и стабильности, разблокировании транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.08.2022
валюта курс
EUR 2.6254
USD 2.5952
RUB 4.3019
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.08.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6254 -0.0042
USD 2.5952 -0.0043
RUB 4.3019 -0.0044
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6430 2.6590
USD 2.5830 2.5900
RUB 3.3000 4.2800
подробнее

Конвертация в банках
на 04.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0250 1.0320
EUR/RUB 62.0000 80.0000
USD/RUB 61.0000 78.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте