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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ СНГ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ 2023 ГОДА
09:17 05.08.2022
Объявлен конкурс на соискание Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг 2023 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, с целью стимулирования повышения качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции и услуг, их экспортных возможностей, внедрения инновационных технологий и методов эффективного менеджмента в организациях государств – участников СНГ на 61-м заседании Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС), состоявшемся 14 июля 2022 г., объявлен очередной, девятый конкурс на соискание Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг 2023 года (далее – Премия).
Данный конкурс проводится один раз в два года в соответствии с Положением о конкурсе на соискание Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг, утвержденным Решением Совета глав правительств СНГ (в редакции от 29 мая 2020 г.).
Претендентами на соискание Премии могут быть организации, производящие продукцию и (или) оказывающие услуги при условии выхода в финал на первом (национальном) этапе конкурса; подтверждения должного качества продукции и (или) услуг в течение не менее двух лет, предшествующих проведению конкурса; осуществления экспорта продукции и (или) услуг в одно государство – участник СНГ и более.
Премия присуждается организациям с численностью работающих:
до 250 человек;
от 250 до 1500 человек;
от 1500 человек и более;
по четырем направлениям деятельности:
производство продукции производственного назначения;
производство товаров народного потребления;
производство продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции;
услуги.
Участие в конкурсе добровольное.
Определение победителей осуществляется в два этапа: по результатам оценки участников национальными органами по стандартизации, метрологии и сертификации и путем проведения экспертизы представленных материалов и на местах с применением оценки в баллах.
Для выполнения работ по второму этапу конкурса МГС утверждаются экспертные комиссии в составе двух экспертов другого государства (перекрестно) с учетом их географического расположения.
Решение о присуждении Премии принимается на заседании Экономического совета СНГ по представлению председателя жюри.
Награждение лауреатов, дипломантов, а также организаций, удостоенных специального приза «Признание делового совершенства», проходит в торжественной обстановке с участием представителей Исполнительного комитета СНГ.
Лауреатам и дипломантам конкурса вручаются дипломы и призы Премии, а также предоставляется право использования в течение трех лет изображения эмблемы Премии при маркировке продукции и на ее упаковке, в рекламных целях и документации.
Сведения о победителях размещаются на интернет-сайте МГС, Госстандарта Республики Беларусь, публикуются в средствах массовой информации, информационно-справочном материале и направляются в правительства государств – участников СНГ.
Заявки на участие в конкурсе отечественные организации должны представить до 15 октября 2022 г. в секретариат комиссии, расположенный по адресу: 220053, г. Минск, ул. Новаторская, 2а, к. 428, тел. +375 17 269 69 54.
Необходимые консультации и материалы можно получить в Белорусском государственном институте стандартизации и сертификации (БелГИСС): 220053, г. Минск, ул. Новаторская, 2а, к. 428, тел. +375 17 269 69 54 и в Бюро по стандартам МГС: 220113, г. Минск, ул. Мележа, 3, к. 801, тел. +375 17 215 13 53.
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