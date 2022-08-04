Объявлен конкурс на соискание Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг 2023 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, с целью стимулирования повышения качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции и услуг, их экспортных возможностей, внедрения инновационных технологий и методов эффективного менеджмента в организациях государств – участников СНГ на 61-м заседании Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС), состоявшемся 14 июля 2022 г., объявлен очередной, девятый конкурс на соискание Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг 2023 года (далее – Премия).

Данный конкурс проводится один раз в два года в соответствии с Положением о конкурсе на соискание Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг, утвержденным Решением Совета глав правительств СНГ (в редакции от 29 мая 2020 г.).

Претендентами на соискание Премии могут быть организации, производящие продукцию и (или) оказывающие услуги при условии выхода в финал на первом (национальном) этапе конкурса; подтверждения должного качества продукции и (или) услуг в течение не менее двух лет, предшествующих проведению конкурса; осуществления экспорта продукции и (или) услуг в одно государство – участник СНГ и более.

Премия присуждается организациям с численностью работающих:

до 250 человек;

от 250 до 1500 человек;

от 1500 человек и более;

по четырем направлениям деятельности:

производство продукции производственного назначения;

производство товаров народного потребления;

производство продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции;

услуги.

Участие в конкурсе добровольное.

Определение победителей осуществляется в два этапа: по результатам оценки участников национальными органами по стандартизации, метрологии и сертификации и путем проведения экспертизы представленных материалов и на местах с применением оценки в баллах.

Для выполнения работ по второму этапу конкурса МГС утверждаются экспертные комиссии в составе двух экспертов другого государства (перекрестно) с учетом их географического расположения.

Решение о присуждении Премии принимается на заседании Экономического совета СНГ по представлению председателя жюри.

Награждение лауреатов, дипломантов, а также организаций, удостоенных специального приза «Признание делового совершенства», проходит в торжественной обстановке с участием представителей Исполнительного комитета СНГ.

Лауреатам и дипломантам конкурса вручаются дипломы и призы Премии, а также предоставляется право использования в течение трех лет изображения эмблемы Премии при маркировке продукции и на ее упаковке, в рекламных целях и документации.

Сведения о победителях размещаются на интернет-сайте МГС, Госстандарта Республики Беларусь, публикуются в средствах массовой информации, информационно-справочном материале и направляются в правительства государств – участников СНГ.

Заявки на участие в конкурсе отечественные организации должны представить до 15 октября 2022 г. в секретариат комиссии, расположенный по адресу: 220053, г. Минск, ул. Новаторская, 2а, к. 428, тел. +375 17 269 69 54.

Необходимые консультации и материалы можно получить в Белорусском государственном институте стандартизации и сертификации (БелГИСС): 220053, г. Минск, ул. Новаторская, 2а, к. 428, тел. +375 17 269 69 54 и в Бюро по стандартам МГС: 220113, г. Минск, ул. Мележа, 3, к. 801, тел. +375 17 215 13 53.