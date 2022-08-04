2-4 августа 2022 года проходит визит в Индию первого замминистра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в рамках визита состоялся седьмой раунд белорусско-индийских политических консультаций на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств двух стран. Индийскую делегацию возглавил заместитель Министра иностранных дел Санжай Верма.

Стороны рассмотрели весь спектр вопросов белорусско-индийских отношений, тематику взаимодействия двух стран в международных организациях, обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.

Особое внимание уделено обсуждению перспектив наращивания торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, развития договорно-правовой базы отношений.

На встрече с Государственным министром иностранных дел Индии Минакашей Лекхи согласованы подходы к дальнейшему развитию белорусско-индийского сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах, в том числе вопросы подготовки двусторонних мероприятий.

В ходе переговоров С.Алейника с Государственным Министром торговли и промышленности Индии Ануприей Патель был рассмотрен широкий спектр вопросов экономического сотрудничества между Беларусью и Индией. Стороны позитивно оценили динамику развития двусторонней торговли, договорились активизировать работу по реализации совместных проектов.

Вопросы развития межпарламентского сотрудничества обсуждались в ходе встречи с генеральным секретарём Парламента Индии Упталом Кумаром Сингхом.

Во время пребывания в г.Нью-Дели С.Алейник также провел переговоры в Федерации торгово-промышленных палат Индии, Совете по содействию экспорту фармацевтических препаратов Индии, с представителями индийских деловых кругов, заинтересованных в развитии сотрудничества с Беларусью в сферах сельского хозяйства, фармацевтики, поставок белорусской сложнотехнической продукции, высоких технологий и других областях.