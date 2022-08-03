Национальный центр маркетинга 3 августа 2022 г. выступил соорганизатором отраслевого онлайн-мероприятия «Белорусско-Пакистанское сотрудничество в сфере бумажной промышленности. Новые контакты – новые возможности», посвящённого установлению прямых деловых связей Беларуси и Пакистана в области целлюлозно-бумажной промышленности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального центра маркетинга, в ходе деловой части мероприятия в отдельных виртуальных комнатах проведены В2В переговоры, во время которых носители бизнес-интересов двух стран смогли обсудить модальности потенциального сотрудничества. С белорусской стороны в переговорах приняли участие представители ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат», РУП «Завод газетной бумаги», ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» и ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои».

В рамках мероприятия заместитель председателя концерна «Беллесбумпром» А.Пшенный презентовал целлюлозно-бумажную отрасль Беларуси. Состоялось также выступление руководства Ассоциации торговцев бумажной продукцией Пакистана, посвящённое возможностям взаимодействия пакистанских компаний с белорусскими производителями данного сегмента рынка.