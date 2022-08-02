Лукашенко подписал Указ №266, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект межправительственного соглашения Республики Беларусь и Султаната Оман о взаимной отмене виз. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе президента.

В соответствии с Указом Министерство иностранных дел Беларуси уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.