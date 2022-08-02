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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ПРОВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ С ОМАНОМ ОБ ОТМЕНЕ ВИЗ
10:05 03.08.2022
Лукашенко подписал Указ №266, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект межправительственного соглашения Республики Беларусь и Султаната Оман о взаимной отмене виз. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе президента.
В соответствии с Указом Министерство иностранных дел Беларуси уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
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