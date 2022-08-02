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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ПОЛНОСТЬЮ РАЗДЕЛЯЕТ ОЗАБОЧЕННОСТЬ КНР В ОТНОШЕНИИ ДЕСТРУКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОФИЦИАЛЬНОГО ВАШИНГТОНА - МИД
16:59 02.08.2022
Республика Беларусь полностью разделяет озабоченность нашего стратегического партнера – Китайской Народной Республики – в отношении деструктивных действий Вашингтона, направленных на вмешательство во внутренние дела Китая и эскалацию ситуации. Об этом говорится в заявлении МИД Беларуси.
«С глубокой обеспокоенностью констатируем рост напряженности, спровоцированный безответственным упорством США в реализации визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на остров Тайвань», - сказано в заявлении.
Белорусская сторона поддерживает мирное развитие отношений между двумя берегами Тайваньского пролива на основе принципа «одного Китая», а также предпринимаемые китайской стороной последовательные меры по воссоединению страны.
«Убеждены, что руководство Китая и представители администрации Тайваня, несмотря на провокации извне, смогут проявить выдержку и политическую мудрость, чтобы отвести ситуацию от критически опасной черты, за которой может последовать масштабная эскалация», - отметило министерство.
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