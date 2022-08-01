Беларусь поддерживает переговорные усилия Белграда как единственный способ достижения взаимоприемлемых компромиссов по урегулированию ситуации в Косово. Об этом сказано в комментарии пресс-службы МИД Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД Беларуси, белорусская сторона внимательно следит за развитием ситуации в Автономном крае Косово, временная деэскалация которой очевидным образом не ведет к долгосрочному решению накопившихся противоречий.

«Призываем все вовлеченные стороны к взвешенным подходам в поиске путей урегулирования сохраняющихся разногласий, отказу от непродуманных и дискриминационных шагов, которые могли бы подорвать хрупкую стабильность в данном взрывоопасном регионе», - говорится в комментарии ведомства.