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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


СОВЕТ РЕСПУБЛИКИ ПРИЗВАЛ АМЕРИКАНСКИХ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ПРЕКРАТИТЬ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ВО ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА БЕЛАРУСИ


14:26 01.08.2022

В Сенат Конгресса США внесен проект резолюции по Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Совета Республики, американские законодатели в очередной раз в нарушение Устава Организации Объединенных Наций грубо вмешиваются во внутренние дела Республики Беларусь, выдвигают бездоказательные обвинения в ее адрес.

«Американским сенаторам давно пора усвоить, что суверенитет и независимость — непреложные для белорусского народа ценности, и в этих вопросах никогда не будет компромисса.

Наша страна — активный участник интеграционных экономических проектов, донор безопасности в регионе — всегда проводила и проводит миролюбивую внешнюю политику.

Недопустимо, что белорусская тематика неправомерно рассматривается в Сенате США на основе откровенных фейков и дезинформации.

Стране, которая постоянно стремится навязывать всем свои правозащитные практики, международное сообщество должно наконец указать на наличие остро стоящих в американском обществе проблем, в том числе в сфере соблюдения прав человека — преследование оппонентов действующей власти, разгул насилия со стороны полиции, несоблюдение принципов справедливого судебного разбирательства, наибольшее в мире количество случаев заражения и смерти от COVID-19.

В менторских попытках «научить жизни» другие государства американскому политическому истеблишменту стало не до своих граждан, их проблем и забот. Сенаторы США в упор не замечают угрозу разрастающегося внутреннего кризиса, демонстрируя в своей политике полную оторванность от реальных потребностей американского народа, абсолютную неспособность понимать его нужды.

Призываем американских законодателей прекратить вмешательство во внутренние дела Республики Беларусь, остановить преступную деятельность по применению односторонних незаконных санкций, нарушающих международное право, и сосредоточиться на решении проблем своего народа», - отмечено в заявлении президиума Совета Республики Национального собрания.
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