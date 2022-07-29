Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко провел встречу с Министром промышленности, шахт и торговли Ирана Сейедом Резой Фатеми Амином.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, на встрече было отмечено, что накануне сторонами рассматривался вопрос об отмене разрешительной системы на все виды автомобильных перевозок.

«Реализация данного решения повлияет на упрощение осуществления автоперевозок грузов, что позволит логистическим компаниям шире использовать потенциал автомобильного транспорта при построении новых логистических схем в сообщении Беларусь-Иран», – сказал Алексей Авраменко.

Также обсуждалось открытии прямого авиасообщения между странами по маршруту Тегеран-Минск-Тегеран, в том числе с возможной организацией стыковочных схем.

Алексей Авраменко также добавил, что для Беларуси представляет интерес развитие перевозок с использованием инфраструктуры международного транспортного коридора «Север-Юг».

В свою очередь господин Амин предложил проработать вопрос об открытии в Иране экспортных терминалов для двухсторонних поставок товаров.

«Мы заинтересованы в данном предложении. Думаю, данная инициатива представляет взаимный интерес», – отметил глава Минтранса.

Стороны также обсудили развитие контейнерных перевозок железнодорожным транспортом, упрощение транзита и создание новых логистических цепочек.

В завершение встречи было подчеркнуто, что реализация озвученных инициатив будет способствовать росту взаимного товарооборота между странами.