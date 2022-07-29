29 июля состоялась встреча министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексея Богданова с делегацией Исламской Республики Иран во главе с Министром промышленности, шахт и торговли, председателем иранской части Смешанной Белорусско-Иранской комиссии по вопросам экономического сотрудничества г-м Резой Фатеми Амином.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, предметно обсуждены направления дальнейшего развития поставок в Беларусь товаров «критического импорта», конкретные совместные шаги по укреплению белорусско-иранского сотрудничества в условиях новых глобальных и региональных вызовов.

«В условиях санкционного давления необходимо налаживать новые пути взаимодействия между странами», – отметил Алексей Богданов.