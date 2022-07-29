Министр иностранных дел Владимир Макей 29 июля провел встречу с послом Индии Алоком Ранджаном Джа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, собеседники обменялись мнениями о перспективах развития всего комплекса белорусско-индийских отношений, а также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Особое внимание было уделено вопросам подготовки значимых двусторонних мероприятий, включая седьмой раунд политических консультаций между Министерствами иностранных дел Беларуси и Индии.

Стороны подтвердили взаимную готовность к дальнейшей совместной работе для активизации политического диалога и торгово-экономического взаимодействия.