Владимирская область РФ изучит опыт ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) в сфере электронной торговли импортозамещающими товарами. Такое намерение озвучено в ходе заседания совместной рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Владимирской области, которое прошло под сопредседательством заместителя министра экономики Беларуси Сергея Митянского и врио первого заместителя руководителя региона России Александра Ремига.

Руководство Владимирской области заинтересовал опыт БУТБ по разработке, запуску и поддержке электронной площадки для торговли импортозамещающими товарами. В регионе планируется создать аналогичную торговую платформу для продвижения товаров местного производства, в связи с этим прорабатывается возможность организации онлайн-семинара, в рамках которого представители БУТБ расскажут об особенностях функционирования биржевой площадки импортозамещения, принципах формирования электронного каталога импортозамещающей продукции, алгоритме проведения торгов, а также об используемых технологических решениях и ноу-хау.

Выступая с презентацией площадки импортозамещения, заместитель председателя правления БУТБ Алексей Мацевило акцентировал внимание на возможностях наращивания взаимного товарооборота за счет более активного вовлечения в биржевую торговлю предприятий Беларуси и Владимирской области. Он подчеркнул, что на бирже уже аккредитована 31 компания из этого региона РФ, однако лишь некоторые из них регулярно пользуются биржевым механизмом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в 2022 г. предприятия области в основном участвовали в биржевых торгах в качестве продавцов, поставляя на белорусский рынок черный и цветной металлопрокат, востребованный в белорусском промышленном секторе. Только за 1-е полугодие сумма биржевых сделок по закупке черных металлов и изделий из них выросла на 8%, до 850,4 млн BYN. Еще более высокий рост по цветным металлам - плюс 40% к аналогичному показателю прошлого года, или 56,9 млн BYN.

"Вместе с тем доля Владимирской области в этих поставках пока что невелика, поэтому данному направлению следует уделить особое внимание. Кроме того, одной из точек роста может стать торговля импортозамещающими товарами, производители которых есть и в Беларуси, и во Владимирской области", - считает Алексей Мацевило.